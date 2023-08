Sudáfrica envió al ejército para ayudar a recuperar cuatro regiones el viernes, después de que unos 21 camiones de transporte fueran incendiados en los últimos cinco días y en medio de preocupaciones por la agitación por una decisión judicial que podría enviar al expresidente Jacob Zuma de regreso a prisión.

La organización de los combatientes se produjo un día después de que el Tribunal Establecido de la cumbre de Sudáfrica decidiera que la entrega inicial de Zuma de la cárcel en libertad condicional clínica en 2021 no era válida.

El Departamento de Rectificaciones no ha dicho si ordenará que Zuma regrese a prisión para cumplir el resto de una sentencia de prisión de 15 meses por desdén de la corte, pero su encarcelamiento subyacente hace un tiempo provocó siete días de feroces peleas que dejaron más de 350 personas muertas en una parte de la crueldad más obviamente terrible que Sudáfrica ha enfrentado en 30 años.

La policía dijo que no tenía pruebas de que la quema de camiones de la semana actual estuviera asociada con la agitación de 2021 o con Zuma, pero la elección en la disputa legal de Zuma obviamente ha puesto nerviosa a la nación. Las quemas de camiones parecen haber comenzado el domingo, la segunda conmemoración del inicio de las peleas de 2021.

Zuma, de 81 años, no estaba en Sudáfrica y había ido a Rusia para recibir tratamiento clínico por una enfermedad no revelada, dijo Mzwanele Manyi, representante del presidente anterior. Manyi no dio una fecha para el regreso de Zuma.

Los especialistas no han explicado la razón de los asaltos a camiones de la semana pasada, ni la remota posibilidad de que estén relacionados entre sí, ya que ocurrieron en otras partes del país.

El clérigo de la policía Bheki Cele dijo que es plausible que la quema de camiones sea un daño monetario contra Sudáfrica y que la policía esté persiguiendo al menos a 12 personas que se cree que están relacionadas con los ataques.

En muchos casos, los hombres equipados han obligado a los conductores a salir de sus camiones y luego los han dejado aterrizar en calles importantes.

“Estas son tareas coordinadas y complejas”, dijo Cele en una proclama emitida por la organización de noticias verdaderas del gobierno sudafricano.

Los especialistas no han informado de fallecimientos o heridos graves relacionados con la quema de camiones.

Los camiones han sido quemados recientemente en Sudáfrica como una forma de disidencia contra la autoridad pública por no ofrecer tipos básicos de asistencia, sin embargo, el número quemado durante la semana actual fue sorprendentemente alto.

Los alborotos de 2021 sacudieron la economía más evolucionada de África, vista como la base de un sistema basado en el voto en la masa continental. Fue el evento más terrible de agitación general desde el fin de la segregación racial sancionada políticamente en 1994, y los especialistas realmente examinaron dos años después de los hechos quién detrás parecía, a todas luces, ser un esfuerzo coordinado para desbaratar el poder público.