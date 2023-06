¿Puede Inglaterra convertirse en campeona de Europa en Alemania el próximo verano?

Inglaterra se dirigirá a la Eurocopa 2024 como uno de los favoritos para ganar el torneo si su forma de clasificación continúa, con los hombres de Gareth Southgate obteniendo el máximo de puntos hasta el momento.

Con solo cuatro partidos jugados para Inglaterra en las etapas de clasificación, los Three Lions sin duda han dado una buena cuenta de sí mismos y ya tienen una gran oportunidad de ir a Alemania el próximo verano.

Muchos jugadores que formaron parte de la desgarradora derrota final contra Italia en la última Eurocopa todavía están en el equipo, lo que significa que todavía tienen un punto que demostrar y querrán rectificar su dolor de 2021 y convertirlo en júbilo en 2024.

Dado que el equipo aún tiene más de 20 años, esto solo puede ser positivo para el lado de Southgate, ya que podrán continuar construyendo experiencia y conexiones entre sí en cada torneo que se presente. Sin embargo, las actuaciones del torneo anterior podrían jugar en la mente del equipo, como la angustia contra Francia en la Copa del Mundo de 2022, la miseria antes mencionada contra Italia en la Eurocopa de 2020 y la decepción contra Croacia en 2018.

Southgate ha sido leal a jugadores como Kalvin Phillips y Harry Maguire que no han estado jugando semanalmente para sus clubes. Sin embargo, cuando han jugado para Inglaterra, continúan pagando la fe del técnico. En el último partido de clasificación de Inglaterra contra Macedonia del Norte, Phillips volvió a demostrar su valía al anotar durante su cameo de 30 minutos en Old Trafford. Maguire ha ayudado a la defensa a mantener tres porterías a cero en sus últimos tres partidos con Inglaterra, mejorando el récord de Inglaterra de no encajar goles.

Antes del torneo en Alemania, siempre que no haya un gran desliz en la clasificación, Inglaterra tendrá lo que se siente como una nueva generación dorada con jugadores como Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden y Declan Rice protagonizando el equipo. Una gran actuación en la Copa del Mundo en Qatar de esos jugadores ayuda a crear una plataforma sobre la cual construir el equipo.

Con solo 19 años, Bellingham ha fichado por el Real Madrid, lo que demuestra que uno de los clubes más grandes del mundo realmente aprecia su talento. Lo más positivo para Inglaterra es que tienen un mediocampista excepcionalmente dotado que puede ser el corazón del equipo durante los próximos 10 a 12 años, si las lesiones lo permiten.

Harry Kane, de 29 años, todavía tiene un punto que demostrar con Inglaterra, especialmente después de su desafortunado penalti fallado contra Francia en la última Copa del Mundo. Kane, que aún no ha asegurado la medalla de plata en su carrera, quiere ganar algo pronto y creerá que hacerse con el Campeonato de Europa con su país está seriamente en juego.

John Stones del Manchester City tiene la versatilidad de poder pasar al centro del campo junto con Trent Alexander-Arnold, trayendo una nueva dinámica a Inglaterra que le da al entrenador diferentes opciones dependiendo de la oposición.

Sería algo así como un cuento de hadas si Inglaterra pudiera ganar el torneo en Alemania el próximo verano, ya que los Tres Leones han saboreado la derrota contra los alemanes en los principales torneos más de lo que los fanáticos ingleses quisieran recordar.

Cuando las Leonas de Inglaterra ganaron la Eurocopa femenina contra Alemania el año pasado, la victoria cautivó la imaginación del público, llenando al país de júbilo. ¿Podríamos ver una repetición de eso el próximo verano?